In Italia sono attualmente in corso circa 1.103 studi clinici dedicati ai tumori, con l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie che possano migliorare la partecipazione dei pazienti. Attualmente, circa 3,7 milioni di persone vivono dopo aver affrontato una neoplasia solida, mentre più di 500mila convivono con un tumore del sangue. Questi dati sono stati diffusi in una recente comunicazione nel settore sanitario.

Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - In Italia sono circa 3,7 milioni le persone che vivono dopo una neoplasia solida, mentre oltre 500mila convivono con un tumore del sangue. Numeri che evidenziano quanto sia fondamentale continuare a investire e rafforzare la ricerca clinica in oncologia ed emato-oncologia, l'ambito dove si concentra la maggior parte dei trial. Secondo i dati del Sistema informativo sui trial clinici (Ctis) europeo, oggi in Italia sono in corso 1.103 studi clinici su tumori solidi e del sangue, che confermano il nostro Paese tra i più avanzati per qualità e quantità degli studi. L'attività di ricerca non risulta però distribuita in maniera omogena sul territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, in Italia 1.103 studi clinici in corso: "Nuove tecnologie per aumentare partecipazione pazienti"

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