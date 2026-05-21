Voleva donare il rene al suo amico ma non era compatibile Così è stato assegnato a un’altra paziente | la storia di Belmont Cameli e della catena di donazioni di organi

Nel 2018, un attore di 28 anni ha preso parte a una catena di donazioni di organi che ha coinvolto 14 persone e ha permesso di salvare sette vite. Tra queste, quella di un amico d’infanzia che desiderava ricevere un rene, ma risultava incompatibile. In seguito a controlli, il rene destinato al suo amico è stato invece assegnato a un’altra paziente. La storia riguarda Belmont Cameli, star di una serie TV di Prime Video, e il suo coinvolgimento in questa catena di donazioni.

Giovane, bello e dal cuore enorme. L’attore 28enne Belmont Cameli, star della serie tv di Prime Video “Off Campus”, nel 2018 ha partecipato a una catena di donazione di organi che ha coinvolto 14 persone e ha salvato sette vite, tra cui quella del suo amico d’infanzia Brendan Flaherty. Non essendo compatibile con Flaherty, il rene di Cameli è stato donato a Clotilde Ruiz, permettendo così alla catena di continuare. L’attore ha espresso la sua gratitudine per l’esperienza, definendola “un privilegio poter aiutare gli altri attraverso la donazione di organi”, come riporta il Daily Mail. Un gesto di amicizia si è trasformato in una straordinaria catena di solidarietà che ha salvato sette vite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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For a fake heiress he took her kidney. She committed suicide, he went mad seeing her body.

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