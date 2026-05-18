Kylie Minogue ha in programma tour per celebrare i quarant’anni di carriera | Probabilmente non dovrei dirlo ma sì

Durante un'intervista promozionale per il suo prossimo documentario su Netflix, la cantante ha accidentalmente confermato di aver in programma un tour per festeggiare i quarant’anni di carriera. La notizia è trapelata mentre parlava del progetto, senza essere stata annunciata ufficialmente. Il documentario è previsto per il 20 maggio e rappresenta l’occasione per ripercorrere le tappe più significative della sua carriera musicale. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora riguardo ai dettagli del tour.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui