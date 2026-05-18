Kylie Minogue ha in programma tour per celebrare i quarant’anni di carriera | Probabilmente non dovrei dirlo ma sì

Da metropolitanmagazine.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista promozionale per il suo prossimo documentario su Netflix, la cantante ha accidentalmente confermato di aver in programma un tour per festeggiare i quarant’anni di carriera. La notizia è trapelata mentre parlava del progetto, senza essere stata annunciata ufficialmente. Il documentario è previsto per il 20 maggio e rappresenta l’occasione per ripercorrere le tappe più significative della sua carriera musicale. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata finora riguardo ai dettagli del tour.

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Kylie Minogue ha accidentalmente confermato di avere in programma un tour per celebrare i suoi primi quarant’anni di carriera, lasciandosi sfuggire la notizia durante un’intervista prima per promuovere il suo documentario su Netflix, Kylie, in uscita il 20 maggio. A dirigere la docuserie, divisa in tre parti, è Michael Harte, vincitore di Emmy e BAFTA Award, con il supporto del team dietro BECKHAM, WHAM! e Still: A Michael J. Fox Movie. La serie include testimonianze di Dannii Minogue, Jason Donovan, Nick Cave e Pete Waterman, attingendo ad archivi personali, filmati amatoriali e nuove interviste con la stessa Minogue. Il documentario ripercorre la diagnosi di cancro al seno ricevuta nel 2005 e la perdita personale e l’attenzione mediatica che ha dovuto affrontare in cinque decenni sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Kylie Minogue ha in programma tour per celebrare i quarant’anni di carriera: «Probabilmente non dovrei dirlo, ma sì»
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