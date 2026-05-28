Elicottero e mezzi anfibi nel porto | prove generali in vista del 2 giugno

Nel porto di Brindisi sono state effettuate prove con un elicottero e mezzi anfibi, in vista delle celebrazioni del 2 giugno. La cerimonia commemorativa segna gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana.

A Brindisi fervono i preparativi in vista della cerimonia in programma il prossimo 2 giugno, quando saranno festeggiati gli 80 anni della repubblica italiana. Un elicottero e mezzi anfibi della Marina Militare hanno effettuato un'esercitazione sullo specchio d'acqua del porto interno. La scena ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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