Mezzi anfibi nel porto interno | l' attività della Brigata San Marco cattura l' attenzione

Questa mattina nel porto di Brindisi, i mezzi anfibi della Brigata Marina San Marco sono stati visibili mentre attraversavano le acque del Seno di Ponente. La presenza di questi mezzi ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini che hanno assistito alla loro attività nel porto interno. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a eventuali operazioni o motivazioni di questa presenza.

Hanno catturato l'attenzione di numerosi cittadini i mezzi anfibi della Brigata Marina San Marco che stamattina (lunedì 20 aprile) solcavano le acque del Seno di Ponente, nel porto di Brindisi. L'attività addestrativa ha suscitato curiosità.Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Mareggiata record: il mare supera il livello della banchina, nel porto interno Banchine instabili nel porto interno: pericoli per le regate internazionaliBRINDISI - Si rilevano in modo evidente nuovi parziali distaccamenti strutturali su un lungo tratto delle banchine adiacenti il piazzale San Teodoro... Aggiornamenti e contenuti dedicati La Brigata San Marco in festa: corteo sul lungomareUna stretta di mano ideale tra la città di Brindisi e la Brigata San Marco: tra la sfilata tra i corsi e le dimostrazioni nel porto interno questa mattina si è celebrata la Giornata dell’amicizia. L ... quotidianodipuglia.it Brigata San Marco, la giornata dell'amiciziaLe unità anfibie sfrecciano nel porto interno mentre gli elicotteri sorvolano l’area a bassa quota. Turisti e residenti assiepati sul lungomare per vedere all’opera uomini e mezzi della Brigata San ... rainews.it