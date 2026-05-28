Nelle elezioni regionali, i costi per ottenere un seggio sono variati notevolmente. Un consigliere ha speso circa 10.000 euro, mentre un altro ha investito fino a 66.000 euro. La Corte d’appello di Venezia ha avviato le sue attività martedì, con l’esame delle prime 95 pratiche relative alle spese sostenute dai candidati. Le verifiche riguardano le somme dichiarate e le spese ammesse per la candidatura.

VENEZIA - Il lavoro in Corte d'appello a Venezia è iniziato l'altro ieri, martedì, quando il Collegio regionale di garanzia elettorale ha esaminato le prime 95 rendicontazioni dei candidati al consiglio regionale del Veneto. Sarà lunga, perché i fascicoli da controllare, tutti relativi alle elezioni dello scorso novembre, sono più di 700. I rendiconti, in ogni caso, sono già pubblici, disponibili sul Bur, il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Parziali, però: riguardano i soli eletti a Palazzo Ferro Fini e i subentrati agli assessori. In tutto sono 60 posizioni: il governatore leghista Alberto Stefani, gli attuali 50 consiglieri regionali, gli 8 consiglieri diventati assessori (non Massimo Bitonci né Gino Gerosa in quanto esterni) e Flavio Tosi che, pur eletto, si è subito dimesso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni regionali, ecco quanto è costato il seggio ai consiglieri: dai 10mila euro di Stefani ai 66mila di Manildo. Tutte le spese

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