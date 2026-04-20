Sono state inviate fatture che arrivano fino a 66mila euro ai feriti ricoverati a Sion dopo l’incendio avvenuto a Capodanno in un locale di Crans-Montana. Le spese si riferiscono ai giorni di degenza negli ospedali svizzeri e saranno coperte dal Cantone. Le cifre variano tra 17mila e 66mila euro per le cure prestate alle vittime dell’incendio.

Conti da 17mila a 66mila euro per le cure prestate negli ospedali svizzeri nei giorni successivi all'incendio di Capodanno al locale 'Le Constellation' di Crans-Montana, migliaia di euro anche per poche ore di ricovero, prima del trasporto d'urgenza in elicottero a Milano. Sono le cifre che le famiglie dei ragazzi rimasti feriti nel rogo hanno potuto leggere in alcune email arrivate dalle strutture elvetiche. «Il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard mi ha assicurato che nulla è dovuto dalle famiglie agli ospedali e che le spese sanitarie saranno sostenute in toto dal Cantone del Vallese, ed eventualmente dalla Confederazione svizzera, e che nulla sarà chiesto allo Stato italiano, come del resto avevano annunciato sin dall'inizio».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Crans, le fatture (fino a 66mila euro) inviate ai feriti per i giorni di ricovero a Sion. «Ma saranno a carico del Cantone»

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