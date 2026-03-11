Montagna i consiglieri regionali PD | Dai dati della Ragioneria dello Stato taglio del 63% ai fondi Governo chiarisca

I consiglieri regionali del PD hanno chiesto chiarimenti sul calo dei fondi per le aree montane, evidenziando un taglio del 63% rispetto ai dati della Ragioneria dello Stato. Secondo i numeri allegati all’accordo in Conferenza Unificata, le risorse gestite direttamente dalle Regioni passano da 200 a 73 milioni di euro, suscitando preoccupazione tra i territori interessati.

Sui fondi destinati alla montagna emergono numeri che preoccupano fortemente i territori. Secondo i dati della Ragioneria dello Stato allegati all'accordo in Conferenza Unificata, le risorse a gestione diretta delle Regioni scenderebbero infatti da 200 milioni a 73 milioni di euro, con una.

Temi più discussi: Comuni montani, il Consiglio regionale rinvia la discussione sulla richiesta di revisione dei criteri. Paolini: Senza speranze; Trenta milioni per la montagna? E' scontro, l'opposizione attacca: Pura propaganda: non sono nuove somme, ma soldi già stanziati; Ruggeri: Devo difendere proprio io i nostri comuni di centrodestra; Marche, Consiglio: in odg 10 marzo violenza di genere e comuni montani.

