Elezioni in Campania | il Prefetto di Napoli denuncia condizionamenti sul voto
Il Prefetto di Napoli ha segnalato presunti condizionamenti sul voto durante le elezioni a Casalnuovo di Napoli. La questura ha avviato accertamenti, e le forze dell'ordine sono state invitate a monitorare la situazione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma si intensificano i controlli sul territorio. La commissione elettorale ha confermato di aver ricevuto le segnalazioni e si sta occupando di verificare eventuali irregolarità.
Elezioni a Casalnuovo di Napoli: Attenzione Massima per Allegazioni di Condizionamento. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato che le forze di polizia stanno verificando le segnalazioni di presunti episodi di condizionamento avvenuti durante le operazioni di voto nelle elezioni amministrative di Casalnuovo di Napoli. La situazione è stata portata alla luce da una candidata, che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Questo ha sollevato preoccupazioni sulla correttezza delle operazioni elettorali in corso. Le Segnalazioni della Candidata. La candidata ha affermato di aver assistito a vari episodi che potrebbero rappresentare forme di pressione sul voto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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