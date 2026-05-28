Elezioni in Campania | il Prefetto di Napoli denuncia condizionamenti sul voto

Notizia in breve

Il Prefetto di Napoli ha segnalato presunti condizionamenti sul voto durante le elezioni a Casalnuovo di Napoli. La questura ha avviato accertamenti, e le forze dell'ordine sono state invitate a monitorare la situazione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa, ma si intensificano i controlli sul territorio. La commissione elettorale ha confermato di aver ricevuto le segnalazioni e si sta occupando di verificare eventuali irregolarità.