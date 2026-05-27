Casalnuovo verifiche su presunti condizionamenti al voto
Il 27 maggio 2026, il Prefetto di Napoli ha annunciato di seguire con attenzione le indagini in corso relative a un esposto presentato da una candidata alle elezioni comunali di Casalnuovo di Napoli. Le verifiche sono state avviate dalla Procura presso il Tribunale di Nola, che sta indagando su presunti condizionamenti al voto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o accuse specifiche.
NAPOLI, 27 MAGGIO 2026 – Il Prefetto di Napoli Michele di Bari segue con particolare attenzione gli approfondimenti avviati dopo l’esposto presentato da una candidata alle elezioni amministrative del Comune di Casalnuovo di Napoli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Nella segnalazione vengono indicati alcuni episodi ritenuti possibili forme di condizionamento avvenute durante le operazioni di voto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dell’Arma dei Carabinieri, impegnata nelle verifiche necessarie per chiarire quanto denunciato, in raccordo con l’Autorità giudiziaria competente. Rafforzati controlli e vigilanza per i ballottaggi. 🔗 Leggi su Primacampania.it
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