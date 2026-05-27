casalnuovo verifiche su presunti condizionamenti al voto

Notizia in breve

Il 27 maggio 2026, il Prefetto di Napoli ha annunciato di seguire con attenzione le indagini in corso relative a un esposto presentato da una candidata alle elezioni comunali di Casalnuovo di Napoli. Le verifiche sono state avviate dalla Procura presso il Tribunale di Nola, che sta indagando su presunti condizionamenti al voto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o accuse specifiche.