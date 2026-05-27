Possibili condizionamenti durante il voto l’attenzione del Prefetto di Napoli

Notizia in breve

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha monitorato attentamente le operazioni di voto nelle ultime settimane. Sono state segnalate possibili influenze esterne e condizionamenti durante le procedure elettorali. Il Prefetto ha mantenuto un ruolo di supervisione, intervenendo quando necessario per garantire la regolarità. Non sono stati riferiti episodi di irregolarità o comportamenti anomali durante le consultazioni. La vigilanza è proseguita per assicurare che il processo elettorale si svolgesse senza alterazioni.