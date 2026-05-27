Possibili condizionamenti durante il voto l’attenzione del Prefetto di Napoli
Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha monitorato attentamente le operazioni di voto nelle ultime settimane. Sono state segnalate possibili influenze esterne e condizionamenti durante le procedure elettorali. Il Prefetto ha mantenuto un ruolo di supervisione, intervenendo quando necessario per garantire la regolarità. Non sono stati riferiti episodi di irregolarità o comportamenti anomali durante le consultazioni. La vigilanza è proseguita per assicurare che il processo elettorale si svolgesse senza alterazioni.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, segue con particolare attenzione quanto segnalato da una candidata alle elezioni amministrative del Comune di Casalnuovo di Napoli in un esposto presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, anche in relazione ad alcuni episodi indicati come possibili forme di condizionamento avvenute durante le operazioni di voto. Sulla vicenda sono in corso approfondimenti da parte dell’Arma dei Carabinieri, che sta svolgendo gli accertamenti necessari per verificare i fatti rappresentati e chiarire ogni aspetto della vicenda, in raccordo con l’Autorità giudiziaria.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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