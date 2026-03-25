Nato da un'idea dell'associazione "Amici del Teatro e dell'Atre", il nuovo spettacolo intitolato "Alchimie d'Abruzzo - echi della tradizione tra poesia e musica" sarà proposto per la prima volta sul palcoscenico del teatro di Paglieta, all'interno della sala polivalente. L'esordio ci sarà sabato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Da Paglieta la risposta alla Notte dei serpenti: "Alchimie d'Abruzzo - musica, poesia e tradizione popolare"

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