elettra lamborghini conduce la notte dei serpenti su rai 1

Elettra Lamborghini condurrà “La Notte dei Serpenti” su Rai 1. La cantante ha già partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui “Boss in Incognito”, “The Unknown”, “Canzonissima” e ha calcato il palco di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. La trasmissione andrà in onda prossimamente sulla rete pubblica, senza ulteriori dettagli sulla data di messa in onda.

Dopo Boss in Incognito, The Unknown, Canzonissima, il palco di Sanremo e persino l’ Eurovision Song Contest, Elettra Lamborghini aggiunge un altro tassello a una stagione televisiva già più che affollata: sarà la conduttrice della quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone dedicato alla cultura e alla tradizione musicale abruzzese ideato dal Maestro Enrico Melozzi. L’evento andrà in scena sabato 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, con ingresso gratuito e aperto a tutti, mentre la messa in onda televisiva è fissata per la prima serata di sabato 5 settembre 2026 su Rai 1, rete ammiraglia che porta così la kermesse in prima... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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