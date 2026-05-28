Elena Rybakina gela un giornalista alla domanda su Stefano Vukov | Non mi sorprende che la faccia tu

Elena Rybakina ha risposto in conferenza a una domanda sul suo chiacchierato coach Stefano Vukov, punzecchiando prima il giornalista che gliela aveva fatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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