A Macerata, Fratelli d’Italia sta aspettando il risultato del riconteggio di 350 schede elettorali, che potrebbe modificare l’esito delle elezioni. Attualmente, il candidato del centrodestra, il sindaco uscente, è in vantaggio di dieci voti. Elena Leonardi ha dichiarato che, se il candidato di centrodestra aprisse, non avrebbe obiezioni.

A Macerata, Fratelli d’Italia confida nel riconteggio delle 350 schede per recuperare i dieci voti che darebbero la vittoria al sindaco uscente, Sandro Parcaroli (centrodestra). "Speriamo che Parcaroli possa recuperare quella manciata di voti che gli sono mancati per essere confermato sindaco", dice la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale di FdI. Quante sono le schede da ricontrollare? "Molte, 350. Alla fine degli scrutini tutti ci siamo resi conto che qualcosa si era inceppato. Mentre negli altri Comuni il conteggio dei voti è terminato velocemente, a Macerata lo scrutinio è andato avanti fino all’una di notte. Ad oggi non riusciamo a spiegarci le tante schede annullate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elena Leonardi (FdI): "Se Scarfini aprisse, non diremmo di no"

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