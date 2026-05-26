Elezioni vince il centrodestra con Fratelli D' Italia protagonista I pareri di Carlo Ciccioli ed Elena Leonardi
Il centrodestra ha ottenuto la vittoria alle recenti elezioni con Fratelli d’Italia come partito protagonista. Dopo i festeggiamenti, i coordinatori provinciali e regionali del partito hanno espresso i loro commenti.
ANCONA – A bocce ferme, a festeggiamenti esauriti e soprattutto a vittoria conseguita, arrivano i commenti dei coordinatori provinciali e regionali di Fratelli D’Italia, Carlo Ciccioli ed Elena Leonardi.Sulla riconferma di Massimo Olivetti l’europarlamentare anconetano ritiene che «il risultato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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