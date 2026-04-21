Nella puntata del 21 aprile di Uomini e Donne, il Trono Classico ha visto un momento di tensione con Ciro Solimeno coinvolto in un episodio movimentato. Durante la puntata, è stato annunciato che Elisa Leonardi lascia lo studio. In un secondo momento, Sabrina Zago ha condiviso una scoperta inaspettata su Davide. La puntata si è conclusa con alcuni confronti tra i protagonisti.

Nella puntata del 21 aprile di Uomini e Donne si è partiti dal Trono Classico, con un blocco piuttosto movimentato per Ciro Solimeno. Successivamente, poi, si è passati a quello Over, dove non sono mancate discussioni molto accese e decisioni. Elisa Leonardi lascia lo studio di UeD, Ciro Solimeno la insegue. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata dal Trono Classico. Ciro Solimeno è uscito con entrambe le corteggiatrici, dando luogo a due esterne completamente differenti. Quella con Elisa Leonardi è stata un po’ più fredda, anche se alla fine è scattato un bacio. L’uscita con Martina Calabrò invece, è stata molto più romantica, sta di fatto che il bacio scattato tra di loro è stato molto più passionale.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elisa Leonardi se ne va da UeD, Sabrina Zago fa una scoperta inattesa su Davide

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