Stasera in prima serata su Canale 5 torna la nuova stagione di Amici, con una giuria completamente rinnovata. Tra i giudici figura Elena D’Amario, che passa dal ruolo di allieva a quello di giudice. La trasmissione vede anche la partecipazione di nuovi concorrenti pronti a mettersi alla prova. La puntata di apertura introduce il cast e le prime sfide della stagione.

La nuova stagione di Amici parte stasera, domenica 22 marzo 2026, in prima serata su Canale 5 con una giuria rinnovata. Elena D’Amario si unisce a Cristiano Malgioglio, Amadeus e Gigi D’Alessio per guidare i concorrenti. L’ex allieva torna sulla poltrona da giudice dopo aver costruito una carriera internazionale come ballerina. Il ritorno di una figura storica del programma segna un cambiamento nella dinamica produttiva dello show. La scelta di inserire un ex partecipante nel ruolo di valutatore riflette un modello di meritocrazia interna tipico della televisione italiana. Non si tratta di semplice riciclaggio, ma di un investimento sul capitale umano formato dall’istituzione stessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elena D’Amario: da allieva a giudice in Amici 2026

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