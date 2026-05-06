Elena D’Amario, giudice nel serale di un noto talent show, ha condiviso come la sua esperienza nell’ambito dello spettacolo abbia influenzato il suo percorso personale e professionale. Dopo aver iniziato come allieva e coreografa, ha deciso di intraprendere questa nuova fase nel ruolo di giudice. La ballerina ha rivelato che questa esperienza ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita, arricchendola di nuove sfide e opportunità.

Ai tanti che si sentono di dirle grazie si è aggiunta in questi giorni Elena D’Amario, ballerina professionista che dopo essere stata, nella nona edizione, allieva nella scuola di Amici, e poi ballerina professionista e coreografa, ora ricopre il ruolo di giudice del serale. Nonostante le numerose esperienze internazionali, come quella di membra della Parsons Dance Company di New York ma non solo, e i lavori a fianco di grandi artisti, per Elena D’Amario è lo show di canale 5 l’esperienza più importante vissuta fino ad ora. Quella che le ha stravolto l’esistenza appunto. Lo ha ribadito in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni, durante la quale ha anche chiarito come questa consapevolezza la guidi nelle esternazioni verso i ragazzi e nelle ragazze che stanno inseguendo il sogno che una volta era il suo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena D’Amario: «Amici mi ha cambiato la vita»

Elena “Wanda” Amici 25

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