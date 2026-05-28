A Codogno, ieri poco dopo mezzogiorno, si è verificata una rissa tra alcuni persone senza fissa dimora nelle vicinanze di un bar. Durante l’alterco, uno di loro ha lanciato un casco contro i clienti presenti. L’episodio è avvenuto tra via Roma e piazza XX Settembre, vicino alla Loggia della Mercanzia. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine.

Codogno, 28 maggio 2026 – Una violenta rissa è scoppiata ieri, poco dopo le 12, in centro a Codogno, tra via Roma e piazza XX Settembre, a ridosso della Loggia della Mercanzia. Un 26enne, dopo aver incassato il rifiuto ad una richiesta di elemosina da parte di alcune persone sedute ai tavolini di un bar, ha perso il controllo: da quanto appreso, ha afferrato un casco appoggiato sul sellino di una moto parcheggiata e lo ha scagliato verso i negozi di via Roma. Il proprietario del mezzo è uscito subito dal locale per chiedere spiegazioni e ne è nato un violento confronto fisico, durante il quale il 26enne ha ricevuto un pugno al volto. https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elemosina rifiutata, a Codogno scoppia la rissa tra clochard che lancia un casco contro i clienti di un bar

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