Violenta rissa tra clienti in un bar | locale chiuso per dieci giorni dal questore

Nella zona di Adrano, un bar nelle vicinanze di via Maria Santissima delle Salette è stato chiuso per dieci giorni dal questore. La misura è stata adottata a seguito di una rissa violenta tra clienti avvenuta all’interno del locale. La polizia ha motivato il provvedimento con la necessità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei presenti. La chiusura temporanea mira a prevenire ulteriori episodi di violenza nel locale.

La polizia ha sospeso temporaneamente l'attività di un bar nei pressi di via Maria Santissima delle Salette, ad Adrano, per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento di sospensione ha la durata di 10 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’Prato, 1 maggio 2026 – E’ stato chiuso per trenta giorni il bar “Vittoria” all’angolo fra Vittorio Veneto e piazza San Marco. Leggi anche: Violenta rissa in un bar, locale devastato. Daspo 'Willy' per 12 clienti: non potranno 'uscire' la sera Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’; Calci, pugni e strattoni in pieno giorno tra una decina di persone: violenta rissa in Gad; Nel parcheggio del ristorante scoppia una violenta rissa tra tre uomini, un arresto per tentato omicidio; Rissa con spray e bastoni fuori dal bar: scatta la chiusura per 15 giorni. Violenta rissa fra clienti, chiuso il bar Vittoria. ‘Pericolo per i cittadini’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Mestre, bottiglie rotte e bastoni: maxi rissa sabato notte in via PalazzoRabbia ed esasperazione tra residenti ed esercenti per un fenomeno che, sostengono, sta peggiorando nonostante il controllo da parte delle forze dell’ordine ... rainews.it Bar di Varese chiuso per 15 giorni dopo una rissa violenta davanti al locale. - facebook.com facebook