Violenta rissa in un bar locale devastato Daspo ' Willy' per 12 clienti | non potranno ' uscire' la sera

Una rissa violenta tra clienti ha causato danni a un bar a Valera Fratta, nel Lodigiano, e ha lasciato diversi feriti. In seguito all’accaduto, sono stati emessi 12 provvedimenti di Daspo 'Willy', che vietano a queste persone di uscire di sera. L’incidente si è verificato nel locale, dove il caos ha portato alla distruzione di arredi e alla presenza di feriti.

Violenta rissa tra clienti devasta un locale e lascia diversi feriti. Succede in un bar a Valera Fratta, nel Lodigiano. I protagonisti della zuffa sono dodici clienti italiani e stranieri, undici dei quali maggiorenni e un ragazzino minorenne. A tutti loro sarà vietato l'accesso e lo stazionamento all'interno e nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi che somministrano bevande e alimenti ubicati nel territorio del comune di Valera Fratta, frazioni incluse, in un arco temporale compreso tra le ore 17 e le ore 7. Per sette di loro la durata del Dacur è di 3 anni, per uno è di due anni, per gli altri quattro la durata è di 1 anno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

