Electrolux ha avviato la produzione di cappe in Polonia, mentre il sito di Cerreto d’Esi, con 170 lavoratori, sta per chiudere. La decisione ha portato a proteste da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali. La produzione in Italia si interromperà definitivamente, mentre in Polonia si continuano le attività di assemblaggio. La chiusura è stata comunicata senza indicazioni su eventuali ricollocamenti o supporto ai lavoratori.

FABRIANO Non si ferma la protesta contro la chiusura del sito produttivo Electrolux di Cerreto d’Esi con 170 esuberi. Ieri assemblea con i sindacati. Proclamato un nuovo sciopero di 8 ore da organizzare a livello locale entro la nuova convocazione ministeriale. Confermato lo stato di agitazione con lo sciopero a “scacchiera” e la permanenza del presidio. Amara sorpresa, produzione spostata già in Polonia Fiom denuncia: «Abbiamo appreso che l’azienda, nonostante l'impegno preso al Mimit di non procedere con azioni unilaterali, ha avviato proprio oggi (ieri, ndr) produzioni gemelle in Polonia di cappe rispetto a quelle del sito di Cerreto d'Esi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Electrolux, l'amara sorpresa: «Già attiva in Polonia la produzione di cappe (come quelle di Cerreto che chiude)»

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