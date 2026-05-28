Electrolux l' amara sorpresa | Già attiva in Polonia la produzione di cappe come quelle di Cerreto che chiude
Electrolux ha avviato la produzione di cappe in Polonia, mentre il sito di Cerreto d’Esi, con 170 lavoratori, sta per chiudere. La decisione ha portato a proteste da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali. La produzione in Italia si interromperà definitivamente, mentre in Polonia si continuano le attività di assemblaggio. La chiusura è stata comunicata senza indicazioni su eventuali ricollocamenti o supporto ai lavoratori.
FABRIANO Non si ferma la protesta contro la chiusura del sito produttivo Electrolux di Cerreto d’Esi con 170 esuberi. Ieri assemblea con i sindacati. Proclamato un nuovo sciopero di 8 ore da organizzare a livello locale entro la nuova convocazione ministeriale. Confermato lo stato di agitazione con lo sciopero a “scacchiera” e la permanenza del presidio. Amara sorpresa, produzione spostata già in Polonia Fiom denuncia: «Abbiamo appreso che l’azienda, nonostante l'impegno preso al Mimit di non procedere con azioni unilaterali, ha avviato proprio oggi (ieri, ndr) produzioni gemelle in Polonia di cappe rispetto a quelle del sito di Cerreto d'Esi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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