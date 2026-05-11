Electrolux annuncia 1.700 esuberi in Italia e chiude lo stabilimento di Cerreto d’Esi

Electrolux ha comunicato la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi e la riduzione delle attività in altri siti italiani, con circa 1.700 esuberi annunciati. La decisione riguarda un piano di ristrutturazione volto a modificare la produzione e a ridimensionare l’organico nel paese. La società ha reso pubblici i piani attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui motivi specifici delle scelte adottate.

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