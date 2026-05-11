Electrolux dimezza la produzione e chiude lo stabilimento di Cerreto d' Esi | 1700 esuberi su 4mila dipendenti
Electrolux ha deciso di chiudere lo stabilimento di Cerreto d’Esi, che impiega circa 170 persone. La produzione nello stabilimento sarà ridotta del 50%, con la conseguente perdita di circa 1.700 posti di lavoro su un totale di circa 4.000 dipendenti dell’azienda. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha specificato le modalità di chiusura e i tempi previsti.
Electrolux ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, dove lavorano circa 170 dipendenti. La comunicazione è arrivata oggi durante una riunione di Coordinamento nazionale convocata a Venezia, nell’ambito di un piano che prevede 1.700 esuberi in Italia su circa 4mila addetti.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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