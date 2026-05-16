L' influencer novarese Emanuele Ferrari e Andrea Iori si sono sposati | Orietta Berti li applaude mentre si tengono per mano

Nella giornata di sabato 16 maggio, due influencer, uno proveniente da Cameri e l’altro da un’altra località, hanno celebrato il loro matrimonio. La cerimonia si è svolta in modo semplice e discreto, con i due che si sono tenuti per mano durante il rito. Tra gli ospiti presenti c’era anche una nota cantante italiana, che ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento applaudendo gli sposi. La coppia ha condiviso alcuni momenti della giornata sui propri profili social, suscitando interesse tra i follower.

Emanuele Ferrari, influencer e star dei social, originario di Cameri e Andrea Iori oggi, sabato 16 maggio, si sono sposati. Orietta Berti, come anticipato ieri, è stata la loro celebrante. Nella foto che hanno postato sui social Emanuele (emilife) e Andrea Iori, si tengono per mano e sorridono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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