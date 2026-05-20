Si sono sposati A 50 anni il Sì del conduttore tv | matrimonio in chiesa accanto ai loro due figli

A cinquant’anni, un noto conduttore televisivo ha annunciato di essersi sposato, celebrando il matrimonio in chiesa insieme ai suoi due figli. Le immagini dell’evento sono state condivise online solo dopo la cerimonia, che si è svolta in modo riservato. La cerimonia è stata caratterizzata da fiori e sorrisi, con la famiglia presente e coinvolta. La scelta di tenere il matrimonio lontano dai riflettori ha mantenuto la privacy dell’evento, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Fiori, sorrisi e immagini condivise soltanto dopo il grande giorno. Il conduttore della tv italiana ha deciso di celebrare uno dei momenti più importanti della sua vita lontano dai riflettori, scegliendo la massima discrezione. A 50 anni è arrivato il matrimonio. Cerimonia in chiesa organizzata quasi in gran segreto e raccontata soltanto successivamente attraverso alcuni scatti pubblicati sui social. A sorprendere i fan è stato il post comparso su Instagram dopo le nozze. Nelle immagini si vedono il lancio dei petali di rosa fuori dalla chiesa, le fedi, l’auto con la scritta “just married” e i figli accanto agli sposi durante la giornata di festa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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LISA'S MARRYING A NEW MAN & MOVING TO NIGERIA!

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