Le foreste piemontesi del futuro | ecco i semi che resisteranno al cambiamento climatico

Le foreste piemontesi stanno diventando oggetto di studio per individuare i semi più resistenti ai cambiamenti climatici. Questi semi vengono selezionati per la loro capacità di adattarsi alle mutate condizioni ambientali e rappresentano una risorsa per il mantenimento degli ecosistemi forestali futuri. La ricerca si concentra sull'identificazione di questi

Approvata la nuova mappa degli "scrigni" di biodiversità in Piemonte: dai vivai alle città, ecco come vengono scelti i semi migliori per far crescere boschi più forti e resilienti Non sono semplici angoli di bosco, ma veri e propri "scrigni genetici" capaci di garantire la sopravvivenza delle foreste di domani. La Regione Piemonte ha approvato ufficialmente l'aggiornamento del Registro regionale dei materiali di base per la vivaistica forestale: una mappa strategica che individua 142 popolamenti da seme selezionati per la loro qualità, resilienza e capacità di adattamento. In un’epoca segnata dalla crisi climatica, piantare un albero non basta: occorre piantare quello "giusto". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Si allungano le giornate a causa del cambiamento climatico, internet e Gps a rischioLe giornate si allungano, ma non a causa del passaggio dall’ora solare alla legale.

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Nella banca del dna delle foreste piemontesi, ecco i semi che resisteranno al cambiamento climaticoL’assessore alla Montagna e alle Foreste, Marco Gallo: «Proteggiamo la biodiversità e il patrimonio genetico dei nostri boschi per garantire un futuro al territorio». valsesianotizie.it

Foreste, il Piemonte guida l’Europa: Valgono più di quanto pensiamoLe foreste alpine non sono solo un patrimonio naturale da proteggere, ma possono diventare una vera leva di sviluppo economico sostenibile. È il messaggio che arriva da Torino, dove sono stati present ... giornalelavoce.it

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