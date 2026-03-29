Violenza a scuola Valditara | Educazione al rispetto ed empatia al centro dopo Pasqua via alla formazione docenti

Dopo le recenti segnalazioni di episodi di violenza nelle scuole, il ministero ha annunciato l’introduzione di programmi dedicati all’educazione al rispetto, alle relazioni e all’empatia. Il ministro ha spiegato che si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, con un avvio previsto subito dopo le festività pasquali, e che coinvolgerà anche la formazione degli insegnanti.

“ Abbiamo avviato per la prima volta. l’educazione al rispetto, alle relazioni e adesso anche l’educazione all’empatia ”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo a Tg2 Post, commentando le misure messe in campo dopo il caso dell’accoltellamento di una docente da parte di un tredicenne in provincia di Bergamo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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