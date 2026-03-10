Vanessa Lapolli Medeiros Ambasciatrice di Binario Uno | L’educazione al rispetto è la chiave per prevenire la violenza

Vanessa Lapolli Medeiros, giornalista e attivista italo-brasiliana, è l’ambasciatrice del progetto Binario Uno dedicato alla lotta contro la violenza. Ha dichiarato che l’educazione al rispetto rappresenta un elemento fondamentale per prevenire situazioni di violenza. Medeiros si impegna nel promuovere la consapevolezza sui diritti delle donne attraverso il suo ruolo di attivista e rappresentante del progetto.

Vanessa Lapolli Medeiros, italo brasiliana, è una giornalista, attivista per i diritti delle donne e ambasciatrice del progetto Binario Uno contro la Violenza. Binario Uno porta avanti attività di prevenzione e sensibilizzazione, con particolare attenzione ai ragazzi e alle scuole: attraverso incontri, testimonianze e laboratori, li coinvolge nella comprensione dei segnali di violenza, nel rispetto delle relazioni e nella promozione di una cultura dell'empatia, dell'ascolto e della non violenza. L'obiettivo è formare giovani più consapevoli, capaci di riconoscere situazioni a rischio e di rompere il silenzio. Inoltre, Vanessa organizza.

