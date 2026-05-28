Paul Magnier della Soudal Quick-Step ha vinto in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia, lunga 171 chilometri tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo. È il suo terzo successo in questa edizione della corsa. Durante la gara, un ciclista italiano ha dichiarato di essere consapevole di avere lo spunto e di aver dato il massimo.

Il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step vince in volata la diciottesima tappa del Giro d’Italia, Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri e conquista il suo terzo successo nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. Alle spalle del transalpino si piazza lo splendido Edoardo Zambanini della Bahrain-Victorious. Sull’ennesima prova ad alto livello di Afonso Eulalio: “Sì anche Afonso stava molto bene e ha subito anche una caduta a diversi chilometri all’arrivo, è però riuscito a rientrare molto bene e ha gestito tutto con molta calma. Questa è una cosa che lo valorizza anche molto“. Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Magnier cala il tris a Pieve di Soligo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Edoardo Zambanini: “Sapevo di avere lo spunto e ho provato a dare tutto”

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