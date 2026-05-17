Nelle prime nove tappe del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard si è distinto come il ciclista più forte nelle salite, confermando le aspettative. Giulio Ciccone ha dichiarato di aver cercato di partecipare alla fuga, ma di essere stato escluso da questa manovra. La corsa continua con i corridori impegnati in battaglie sui percorsi montani, mentre gli spettatori seguono con attenzione ogni movimento dei principali favoriti. La competizione resta aperta e ricca di colpi di scena.

È ancora Jonas Vingegaard, come da previsione, il più forte in salita in queste prime nove tappe del Giro d’Italia 2026. Il danese ha oggi conquistato la frazione con arrivo sul Corno alle Scale, mettendo il secondo sigillo sull’edizione numero 109 della Corsa Rosa dopo quello ottenuto sul Blockhaus. Il capitano del Team Visma Lease a Bike guadagna così ancora terreno nella generale, guidata sempre da Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). Protagonista della tappa odierna è stato sicuramente Giulio Ciccone. L’italiano, con non poche difficoltà, è entrato nella fuga di giornata solo una volta che questa si era formata ed ha successivamente attaccato a 12 chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone: “Non mi volevano nella fuga, ho provato a dare tutto”

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