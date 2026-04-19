La cantautrice italiana ha recentemente condiviso il motivo dietro la sua decisione di non avere figli. In un'intervista, ha spiegato di aver scelto di non diventare madre perché desiderava essere presente nella vita, ma sapeva di non poterlo fare. Ha aggiunto di non provare rimpianti per questa scelta, sottolineando di aver preferito evitare di impegnarsi in un ruolo che sentiva di non poter ricoprire pienamente.

Nel salotto di Canale 5, Paola Iezzi ha dichiarato in proposito: «Ho deciso con grande onestà. Non volevo non occuparmi di mio figlio: se faccio un progetto, lo faccio come si deve, quindi se faccio un figlio voglio essere presente nella vita di mio figlio. Sapevo di non poterlo a fare. Quindi a malincuore ho preso una scelta. Ma se mi riguardo a posteriori, sento di aver fatto la scelta giusta: non lo rimpiango per niente», ha ammesso. Poi, parlando del compagno Paolo Santambrogio, fotografo e regista con il quale fa coppia fissa dal 2007, Paola Iezzi ha condiviso un aneddoto simpatico risalente al loro primo anno insieme. «Soffro di mal di piedi, ma non rinuncio mai ai tacchi per le mie serate, anche perché sono piccolina e mi aiutano.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paola Iezzi: «Ho scelto di non avere un figlio e non lo rimpiango: volevo esserci davvero, ma sapevo che non ci sarei riuscita»

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