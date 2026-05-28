Edma Reti Gas ha registrato un utile di 3,5 milioni di euro e ha investito sei milioni di euro sul territorio. Questi investimenti sono stati destinati al miglioramento della sicurezza delle reti di distribuzione del gas. La gestione locale permette interventi più rapidi rispetto alle multinazionali, che spesso operano su scala più ampia e con procedure più complesse. La società si concentra sulla manutenzione e l’aggiornamento delle infrastrutture per garantire maggiore affidabilità.

? Punti chiave Come influiscono i 6 milioni investiti sulla sicurezza delle nostre case?. Perché la gestione locale garantisce più velocità rispetto alle multinazionali?. Cosa è successo a Torrette per dimostrare l'efficacia delle squadre?. In che modo l'utile del 35% protegge l'economia della provincia?.? In Breve Ebitda a 8,1 milioni di euro e ricavi cresciuti del 5,8% a 21,7 milioni.. Oltre 6 milioni di euro investiti per manutenzione infrastrutture e nuove attrezzature tecniche.. Gestione di 117.000 punti di riconsegna su 1.306 chilometri di rete nel territorio anconetano.. Marco Bianchini conferma l'efficienza operativa del modello gestionale per l'anno 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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