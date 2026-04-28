La Bcc Basilicata ha approvato il bilancio con un utile di 6 milioni di euro e un patrimonio di 56 milioni. La raccolta complessiva è aumentata di 46 milioni di euro, destinati a finanziare imprese e sostenere 158 progetti sociali in regione. La banca ha inoltre annunciato nuovi investimenti locali, rafforzando il suo ruolo nel territorio.

? Cosa sapere Bcc Basilicata approva bilancio con 6 milioni di utile e patrimonio da 56 milioni.. La raccolta cresce di 46 milioni per finanziare imprese e 158 progetti sociali lucani.. La Bcc Basilicata ha approvato domenica scorsa presso l’Hotel Giubileo di Pignola un bilancio 2025 che segna circa 6 milioni di euro di utile lordo, consolidando la presenza della banca nel cuore lucano con un patrimonio da 56 milioni di euro. L’assemblea ordinaria dei soci, che ha la partecipazione di 293 persone tra titolari diretti e delegati, ha messo sul tavolo i numeri di un esercizio caratterizzato da una forte spinta verso il tessuto locale. Tra i dati più rilevanti emerge un prodotto bancario lordo che sfiora i 700 milioni di euro, alimentato da un movimento costante di risorse tra l’istituto e il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bcc Basilicata vola: 6 milioni di utile e nuovi investimenti locali

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