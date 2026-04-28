ASP vola | 5 milioni di utile e 11 milioni per bus elettrici e territorio

L'azienda pubblica ha approvato il bilancio 2025, registrando un utile netto superiore ai cinque milioni di euro. Sono stati stanziati circa undici milioni di euro per finanziare l'acquisto di nuovi bus elettrici e interventi nelle infrastrutture idriche della zona. Questi investimenti mirano a migliorare il servizio di trasporto pubblico e la rete idrica locale. La decisione riguarda anche le risorse allocate per lo sviluppo territoriale.

? Cosa sapere ASP approva bilancio 2025 con utile netto superiore a 5 milioni di euro.. Investimenti da 11 milioni finanziano nuovi bus elettrici e infrastrutture idriche ad Asti.. L’Assemblea dei Soci di ASP S.p.A. ha approvato il 27 aprile il bilancio d’esercizio 2025, evidenziando un utile netto superiore ai 5 milioni di euro e la pianificazione di investimenti per circa 11 milioni di euro destinati al territorio. I numeri che emergono dalla seduta dell’azienda pubblica raccontano una gestione capace di trasformare l’efficienza in risorse tangibili per la comunità. Su un totale di oltre 5 milioni di euro di guadagni netti, la società ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ASP vola: 5 milioni di utile e 11 milioni per bus elettrici e territorio Notizie correlate Banco Fiorentino vola: utile oltre 40 milioni e crescita nel territorio? Cosa sapere Banco Fiorentino chiude il bilancio 2025 con un utile netto di 40,781 milioni di euro. Liverpool vola: ricavi oltre 800 milioni e utile vicino a 10 milioni nel 2025Il bilancio della stagione 2024/25 del Liverpool mostra una crescita strutturale, con miglioramenti diffusi nelle principali aree di business e una...