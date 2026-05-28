Edma reti gas più 35% di utili nel 2025 Il presidente Marco Gnocchini | Fiore all’occhiello tra le partecipate del Comune di Ancona
L’assemblea dei soci di Edma Reti Gas ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025, con un utile netto di 3,5 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, gli utili sono aumentati del 35 per cento. La società distribuisce gas naturale in 15 comuni della provincia di Ancona e fa parte del gruppo Estra. Il presidente ha definito la società “fiore all’occhiello tra le partecipate del Comune”.
ANCONA – L’assemblea dei soci di Edma reti gas, società di distribuzione del gas naturale del gruppo Estra in 15 comuni della provincia di Ancona, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 che si chiude con un utile netto di 3,5 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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