Durante l’ultimo weekend di maggio, Edizioni BD e J-POP Manga parteciperanno a tre eventi in diverse città italiane. Dal 30 maggio al 1 giugno saranno presenti a Torino Comics, che si svolge nel Parco della Certosa Reale di Collegno. La casa editrice espone i propri titoli e prodotti legati al mondo dei manga e dei fumetti durante questa manifestazione.

Durante l’ultimo weekend di maggio Edizioni BD & J-POP Manga partecipano a ben tre manifestazioni per celebrare da nord a sud il mondo della nona arte! Per cominciare, dal 30 maggio al primo giugno la casa editrice sarà tra gli espositori di Torino Comics nel Parco della Certosa Reale di Collegno. In questa tre giorni di festa sarà possibile incontrare in dedica allo stand Luca Negri, autore della novità fresca di stampa Fat Lobster. Il graphic novel racchiude una imprevedibile spy story ambientata nel Brasile anni Settanta: uno sprovveduto giornalista inviato per il reportage di una mostra d’arte si trova, suo malgrado, coinvolto in un intrigo ben più grosso tra speculazione edilizia, una misteriosa pellicola e un’aragosta scappata alla pentola. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Torino Comics, LevanteFOR e Etna Comics

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