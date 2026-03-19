Sabato 21 e domenica 22 marzo, Edizioni BD e J-POP Manga saranno presenti alla Fiera di Padova per partecipare a Be Comics! Be Games! 2026. L'evento si svolgerà nel fine settimana e vedrà le due case editrici proporre le loro ultime uscite e iniziative, coinvolgendo appassionati di fumetti e manga provenienti da diverse regioni. La presenza delle aziende si inserisce nel programma della manifestazione dedicata al mondo del fumetto e dei giochi.

Sabato 21 e domenica 22 marzo Edizioni BD & J-POP Manga approdano alla Fiera di Padova per l’edizione 2026 di Be Comics! Be Games! Un weekend all’insegna del divertimento e della passione nerd durante il quale la casa editrice sarà presente allo stand B12 del Padiglione 7 con tutte le ultime novità del catalogo e due coppie di autori in dedica: i creatori di Dada Adventure Leonardo Berghella e Alessandro Starace e il duo artistico composto da Axel Novelli e Daniele Turturici, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore di Turtle & Nova. Dada Adventure è uno dei global manga più longevi e letti nel nostro Paese. Ora che ci avviciniamo alla conclusione della storia e si festeggiano i dieci anni della serie gli autori presentano proprio a Be Comics! Be Games! una speciale variant edition del primo volume esclusiva per gli eventi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga al Be Comics! Be Games! 2026

Articoli correlati

Uno stand speciale di Edizioni BD & J-POP al prossimo Be Comics! Be Games! di PadovaAppassionati di manga, al prossimo Be Comics ! Be Game ! di Padova, non dovete assolutamente perdere il padiglione di Edizioni BD & J-POP, dove si...

Edizioni BD & J-POP Manga al Nerd Show di Bologna 2026Il weekend del 24 e 25 gennaio BolognaFiere è pronta ad accogliere il Nerd Show, il festival di fumetto e cultura pop più atteso del capoluogo...

Una selezione di notizie su Edizioni BD amp J POP Manga al Be...

Temi più discussi: J-Pop e Edizioni BD: i fumetti in uscita questa settimana (16 – 22 marzo 2026); J-Pop Manga – Le uscite dal 16 al 22 marzo 2026; Fumetti, comics & manga – Tutte le uscite dal 16 al 22 marzo 2026; Lucca Collezionando 2026: il festival del fumetto e del collezionismo torna a marzo.

Uno stand speciale di Edizioni BD & J-POP al prossimo Be Comics! Be Games! di PadovaAppassionati di manga, al prossimo Be Comics ! Be Game ! di Padova, non ... msn.com

Le novità Edizioni BD, TacoToon e J-Pop Manga a Lucca Comics and Games 2022Mancano sempre meno giorni all'avvio della nuova edizione di Lucca Comics and Games 2022 e gli annunci riguardo continuano ad arrivare come un fiume in piena. Scopriamo insieme tutte le novità che ci ... tomshw.it

È più forte di lui Tutte le edizioni di #Zelig sono disponibili su #MediasetInfinity - facebook.com facebook

! La serie tv da servizio pubblico, #LeLibereDonne, vince con 3 milioni e il 19% su Rai 1 Disastro per il #GrandeFratelloVip con Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli: parte male con appena 2.1 mln e il 18%. È il debutto più basso di tutte le edizioni x.com