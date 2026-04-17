Dopo aver riscosso successo nella tappa di Padova, Be Comics! Be Games! si trasferisce a Torino, portando con sé una vasta offerta di cultura pop, fumetti, videogiochi e cosplay. La manifestazione si svolgerà presso il Lingotto Fiere e rappresenta un appuntamento di rilievo per gli appassionati del settore nel nord-ovest italiano. L’evento vede la partecipazione di diverse case editrici e gruppi di appassionati, pronti a condividere le proprie passioni.

Dopo il successo dell’edizione padovana di Be Comics! Be Games!, il più grande festival geek del nord-est italiano si sposta a ovest e invade di cultura pop, fumetti, videogiochi e cosplay Lingotto Fiere di Torino. Il 18 e il 19 aprile Edizioni BD & J-POP Manga saranno in fiera all’interno del Padiglione 2 – Area Comics & Manga con due artisti da non perdere! Dalla Francia partecipa alla manifestazione come ospite di J-POP Manga lo sceneggiatore Julien Blondel, autore di Dark Soul – Redemption, la serie manga ufficiale ispirata alla famosissima saga videoludica. Il manga è in corso di pubblicazione ed è stato un successo editoriale senza precedenti sia nel nostro Paese che all’estero.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Be Comics! Be Games! Torino

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