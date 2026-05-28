Edilizia in Molise | l’artigianato entra nel Consiglio della Cassa Edile

In Molise, l’artigianato entrerà nel Consiglio della Cassa Edile attraverso un nuovo seggio. La modifica riguarda i rapporti tra imprese e artigiani, con il nuovo rappresentante che avrà diritto di voto nel consiglio. La presenza di questo seggio mira a rappresentare più adeguatamente le categorie artigiane. La modifica sarà valida con l’approvazione ufficiale e si applicherà nelle prossime assemblee del consiglio.

?? Punti chiave Come cambieranno i rapporti di forza tra imprese e artigiani? Chi beneficerà concretamente del nuovo seggio nel Consiglio della Cassa Edile? Perché questo accordo è stato atteso per quasi trent'anni? Quali nuovi servizi riceveranno le piccole maestranze locali??? In Breve Partecipano all'incontro il segretario Marco Zollo e il referente Gino Di Renzo. Accordo attua un impegno nazionale preso tra le associazioni nel 1998. Il seggio coinvolge anche le realtà artigiane CNA, . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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