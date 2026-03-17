Cassa edile Napoli entra in Check | più controlli e cantieri digitali Intesa con Brescia

La Cassa edile di Napoli ha deciso di aderire al portale digitale Check, introducendo così più controlli e cantieri completamente digitalizzati. L’accordo con Brescia fa parte di questa strategia, che punta a migliorare la gestione e la supervisione delle attività nel settore delle costruzioni. Questa scelta coinvolge le aziende e i lavoratori che operano nel comparto edile della regione.

La Cassa edile di Napoli aderisce al portale digitale Check, rafforzando il percorso di innovazione e controllo nel settore delle costruzioni. L’intesa è stata siglata con la Cassa edile di Brescia, promotrice della piattaforma nata nell’ambito del “ Patto di legalità”. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione dei cantieri e garantire maggiore trasparenza lungo tutta la filiera, attraverso strumenti digitali condivisi a livello nazionale. Un sistema per semplificare e controllare. Check è un portale riconosciuto dalle parti datoriali e sindacali del comparto edilizio, progettato per gestire in modo integrato gli adempimenti documentali e rendere più efficiente il lavoro delle imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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