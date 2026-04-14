Cassa edile Palermo definito il comitato di gestione | nella squadra entra Angela Pisciotta

È stato ufficialmente formato il Comitato di gestione della Cassa Edile di Palermo, nota come Cepima. La squadra si arricchisce con l’ingresso di Angela Pisciotta, ingegnere scelta dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Palermo. La composizione definitiva del comitato è ora completa, con la partecipazione di rappresentanti designati da enti e associazioni del settore edile locale.