Cassa edile Palermo definito il comitato di gestione | nella squadra entra Angela Pisciotta
È stato ufficialmente formato il Comitato di gestione della Cassa Edile di Palermo, nota come Cepima. La squadra si arricchisce con l’ingresso di Angela Pisciotta, ingegnere scelta dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Palermo. La composizione definitiva del comitato è ora completa, con la partecipazione di rappresentanti designati da enti e associazioni del settore edile locale.
Si completa la composizione del Comitato di gestione della cassa edile di Palermo (Cepima) con l’ingresso dell’ingegnere Angela Pisciotta, designata da Ance Palermo. L’insediamento rappresenta un ulteriore passo verso la piena operatività dell’ente paritetico provinciale dedicato al settore delle.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Buona Pasqua a tutti da Pisciotta!! - facebook.com facebook