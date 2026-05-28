Edilcoop QT8 un saggio da record | 600 ginnaste incantano il PalaFranzanti
Sabato 23 maggio, al PalaFranzanti, 600 ginnaste di Edilcoop QT8 hanno partecipato a un saggio di ginnastica che ha attirato numerosi spettatori. L’evento ha concluso una stagione sportiva molto positiva per la squadra, con esibizioni che hanno mostrato tecnica e entusiasmo. La manifestazione ha coinvolto atleti di diverse età, offrendo uno spettacolo di colori e movimento. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati o sulle premiazioni.
Un’onda di entusiasmo, colori e pura passione sportiva ha travolto sabato 23 Maggio il PalaFranzanti, cornice di un evento memorabile che ha suggellato la fine di una stagione semplicemente straordinaria per l’Edilcoop QT8. Il tradizionale saggio di fine anno si è trasformato in un autentico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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