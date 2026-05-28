Edilcoop QT8 un saggio da record | 600 ginnaste incantano il PalaFranzanti

Notizia in breve

Sabato 23 maggio, al PalaFranzanti, 600 ginnaste di Edilcoop QT8 hanno partecipato a un saggio di ginnastica che ha attirato numerosi spettatori. L’evento ha concluso una stagione sportiva molto positiva per la squadra, con esibizioni che hanno mostrato tecnica e entusiasmo. La manifestazione ha coinvolto atleti di diverse età, offrendo uno spettacolo di colori e movimento. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati o sulle premiazioni.