Cavallino Classic da record a Monaco 22 monoposto storiche incantano il Principato

A Monaco si è tenuta la prima edizione del Cavallino Classic, evento dedicato alle vetture storiche. Durante la manifestazione, sono state presentate 22 monoposto, tutte appartenenti a modelli di grande valore storico. Il suono dei motori di Maranello ha attirato numerosi appassionati e curiosi, creando un’atmosfera di grande entusiasmo nel cuore del Principato. La manifestazione ha fatto registrare un record di partecipanti e di pubblico presente.