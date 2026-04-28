Cavallino Classic da record a Monaco 22 monoposto storiche incantano il Principato
A Monaco si è tenuta la prima edizione del Cavallino Classic, evento dedicato alle vetture storiche. Durante la manifestazione, sono state presentate 22 monoposto, tutte appartenenti a modelli di grande valore storico. Il suono dei motori di Maranello ha attirato numerosi appassionati e curiosi, creando un’atmosfera di grande entusiasmo nel cuore del Principato. La manifestazione ha fatto registrare un record di partecipanti e di pubblico presente.
Il rombo inconfondibile dei motori di Maranello ha conquistato il Principato in occasione della prima edizione del Cavallino Classic Monaco. L'evento, organizzato in sinergia con l'Automobile Club de Monaco, lo Yacht Club de Monaco e Ferrari Corse Clienti, ha saputo unire l'eleganza che.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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