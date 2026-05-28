Il centrocampista brasiliano lascia l’Atalanta e si trasferisce al Manchester United per 45 milioni di euro. Il giocatore ha concluso le trattative con il club inglese, che lo ha scelto come rinforzo principale per il centrocampo. L’accordo prevede il passaggio definitivo dell’atleta dalla squadra italiana a quella britannica. Nessuna comunicazione ufficiale indica altri dettagli sul trasferimento o eventuali clausole contrattuali.

Futuro in Premier League per il centrocampista brasiliano della Dea. Ederson Dos Santos saluta infatti l’ Atalanta per trasferirsi al Manchester United, che lo ha individuato come il principale rinforzo per il proprio centrocampo. L’operazione si chiuderà per una cifra intorno ai quarantacinque milioni di euro. EDERSON SALUTA L’ATALANTA: LO ASPETTA LA PREMIER LEAGUE Il centrocampista carioca era da diverso tempo nel mirino di molte squadre, ma sono stati i Red Devils a muoversi con più decisione, portando a termine l’affare a stretto giro e bruciando la concorrenza dell’Atletico Madrid, che aveva preso informazioni nei giorni scorsi, senza però affondare il colpo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ederson saluta l’Atalanta e passa al Manchester Utd per quarantacinque milioni

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