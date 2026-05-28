Ecosistemi artificiali Interazioni tra corpi e mutazione contemporanea La mostra collettiva

Sessanta opere, 13 artisti e una geografia visiva in continua trasformazione. “Ecosistemi artificiali” aperta dal 30 maggio 2026 riunisce le pratiche di un gruppo eterogeneo di artisti appartenenti al progetto bolognese di nome Galleria Diffusa, realtà indipendente che sceglie il movimento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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