Paura e Fobia mostra collettiva di arte contemporanea

È aperta al pubblico una mostra collettiva presso una galleria d'arte contemporanea intitolata

C’è qualcosa che vi dà fastidio anche solo a pensarci? Perfetto. È da lì che si comincia. La Galleria d’Arte Studio CiCo presenta Paura e Fobia, una mostra collettiva che invita il pubblico a entrare in un territorio ambiguo, dove il confine tra attrazione e repulsione si fa sottile, e spesso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Festival Trasforma, una mostra collettiva di arte contemporanea per l’ambiente

Paura e Fobia: L’Arte del Disagio allo Studio CiCoCosa: Messa in scena della mostra collettiva d’arte contemporanea Paura e Fobia, un’indagine visiva spiazzante curata da Cinzia Cotellessa ed Elena...

Fobie: tutti ne abbiamo almeno una, ecco le più diffuseUna fobia è una paura angosciosa per lo più immotivata o comunque patologica. Tutti ne abbiamo una o più. Focus in un recente articolo ha voluto spiegare le 5 fobie più diffuse nel mondo. Al primo ... 105.net

Vestifobia, ecco la fobia di chi ha paura dei vestitiHai senza dubbio sentito parlare dell’aracnofobia (la paura dei ragni) e di altre paure come l’ofidiofobia (paura dei serpenti) o l’agorafobia (paura degli spazi aperti/affollati). Ma sono poche le ... 105.net