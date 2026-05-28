Ecco le spiagge a misura di bambini
Le Bandiere Verdi del 2026, riconoscimento assegnato alle spiagge più adatte ai bambini, sono state attribuite principalmente alle località del sud Italia.
L’Italia si conferma terra di spiagge a misura di bambino: le Bandiere Verdi del 2026 premiano soprattutto il sud. Un segnale importante sulla qualità delle nostre coste per le famiglie. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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