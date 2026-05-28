Ecco le spiagge a misura di bambini

Da tv2000.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Bandiere Verdi del 2026, riconoscimento assegnato alle spiagge più adatte ai bambini, sono state attribuite principalmente alle località del sud Italia.

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L’Italia si conferma terra di spiagge a misura di bambino: le Bandiere Verdi del 2026 premiano soprattutto il sud. Un segnale importante sulla qualità delle nostre coste per le famiglie. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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