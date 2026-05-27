Spiagge a misura di bambini | ecco dove sono le bandiere verdi nel Ravennate

Nel Ravennate sono state issate le Bandiere blu, simbolo di spiagge sicure e adatte ai bambini. Si tratta di un riconoscimento che identifica le aree costiere con servizi e caratteristiche favorevoli alle famiglie. Le spiagge premiate si trovano in diverse località della zona, dove sono presenti servizi di salvataggio, bagni accessibili e aree giochi. L’obiettivo è offrire ambienti più sicuri e confortevoli per le famiglie con bambini.

Anche nel Ravennate sventolano le Bandiere blu, un riconoscimento dedicato ai tratti di litorale adatti ai bambini. Dopo le Bandiere blu, arriva così un nuovo premio per la costa ravennate, con ben tre punti segnalati nell'elenco delle spiagge ‘amiche dei bambini’.Si tratta di una selezione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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